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Gündem TCDD'ye hükümlü ve engelli işçi alımı için başvurular başladı
Gündem

TCDD'ye hükümlü ve engelli işçi alımı için başvurular başladı

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AA Giriş Tarihi:

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TCDD'ye hükümlü ve engelli işçi alımı için başvurular başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'ye hükümlü ve engelli daimi işçi alımı için başvuruların başladığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TCDD Taşımacılık AŞ'de açılan kadro ve pozisyonlar için başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TCDD Taşımacılık AŞ'de yeni istihdam fırsatlarıyla ailemizi büyütüyoruz! KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme kapsamında açılan kadro ve pozisyonlar ile eski hükümlü ve engelli daimi işçi alımı için başvurular başladı."

Konuya ilişkin TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamada da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026/1 merkezi yerleştirmesi ile Genel Müdürlükte 158 sözleşmeli personel istihdam edileceği belirtildi.

Adaylarda aranan nitelik kodlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığının resmi internet sitesinden erişilebilecek.

Öte yandan Genel Müdürlük, 52 eski hükümlü ve 18 engelli işçi alımı da gerçekleştirecek. İlanlara 14 Temmuz'a kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden başvurulabilecek.

İŞKUR tarafından nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak "iş talep bilgi formu" ve "başvuru formu"nu eksiksiz olarak doldurarak, "TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No: 2050 Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ/ANKARA" adresine şahsen veya postayla teslim edecek.

İlana 18-40 yaş arası erkek adaylar başvurabilecek, sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puanlamanın 50 puanlık kısmı "beceri", kalan kısmı "mesleki yeterlilik" alanından oluşacak.

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