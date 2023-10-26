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Gündem TCDD'den Starbucks talimatı!
Gündem

TCDD'den Starbucks talimatı!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 20:25:00 - 2023-10-26 23:01:50
TCDD'den Starbucks talimatı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), İsrail’e destek veren Starbucks’ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken Türkiye Müslümanlar yahudi malları ile yahudilere destek verenlerin işletmelerini ve mallarını boykot etmeyi sürdürüyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyunda takdirle karşılanan bir adım geldi.

TCDD, İsrail’e destek veren Starbucks’ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

"Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:


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Yorumlar

Sıtkı

İsabetli bir karar teşekkürler

Ibrahim

Starbuck yetmez coca cola zaten sagliga zararli sigara yahu heb ABD ve Ingilizin elinde Turkiyedeki markalar milyarlarca dolar hava ufleniyor bidd sagliginizdan oluyorsunuz bari yerli tutun icselwr pazarda satiliyor
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