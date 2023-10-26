TCDD'den Starbucks talimatı!
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), İsrail’e destek veren Starbucks’ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken Türkiye Müslümanlar yahudi malları ile yahudilere destek verenlerin işletmelerini ve mallarını boykot etmeyi sürdürüyor.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyunda takdirle karşılanan bir adım geldi.
TCDD, İsrail’e destek veren Starbucks’ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.
"Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yapılan açıklama şöyle: