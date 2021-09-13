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Ekonomi TCDD’den kiralık kantin, büfe ve kafe yeri
Ekonomi

TCDD’den kiralık kantin, büfe ve kafe yeri

Eryaman İstasyon Sahası kantin, büfe ve kafe yeri ihaleyle kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 14:55:00 -
TCDD’den kiralık kantin, büfe ve kafe yeri

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü, Ankara İli, Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi Eryaman istasyon sahası 48486 ada 5 sayılı parselde kayıtlı bulunan 47,60 m².lik taşınmazı kantin, büfe, kafe vb.  olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 1.500,00 TL muhammen bedel üzerinden  “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 23.09.2021 tarihinde saat 14:00’da Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza (Noter)  tarihinden 31.12.2023 tarihleri arası geçerli sözleşme akdedilecektir.

İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar-İstasyon Şefliklerinden veya TCDD 2.Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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