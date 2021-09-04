TCDD'den Çorlu'daki tren kazasına ilişkin açıklama

Yeni Akit ANKARA

TCDD Çorlu'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasını resmi sosyal medya hesabından duyurarak açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Çorlu Velimeşe’de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken, savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.