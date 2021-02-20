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Ekonomi TCDD Vangölü Ferbot Müdürlüğü akaryakıt ürünleri alacak
Ekonomi

TCDD Vangölü Ferbot Müdürlüğü akaryakıt ürünleri alacak

Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü 16000 kilogram 40 numara 1000 SAE deniz dizel yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:09:00 -
TCDD Vangölü Ferbot Müdürlüğü akaryakıt ürünleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ilanda adaylarda bulunması gereken şartlarla birlikte başvuru yeri ve şekline ilişkin detaylara da yer verildi.

Son başvuru tarihi 11.03.2021 saat 10:00'da yapılacak olan ihale Kale MAH. Ahlat yolu Cad. no: 13200 Tatvan/Bitlis adresinde gerçekleşecek. İhale ilanında Sözleşeme imzalanmasına müteakip 30 gün içinde tek parti halinde teslim edileceğide vurgulandı.

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