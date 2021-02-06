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Ekonomi TCDD Taşımacılık A.Ş Vagon kumlama ve boyama hizmeti alacak
Ekonomi

TCDD Taşımacılık A.Ş Vagon kumlama ve boyama hizmeti alacak

TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü falns tipi cevher vagonlarına kumlama ve boyama hizmeti alımı ilanında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 13:52:00 -
TCDD Taşımacılık A.Ş Vagon kumlama ve boyama hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü 16 Adet Falns Tipi Cevher Vagonlarına Kumlama ve Boyama Hizmeti alımında bulunacak.

Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Satın Alma Şefliğine (1.Kat 123 nolu oda) 19/02/2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şart olduğu belirtildi.

19.02.2021 14:00 tarihinde yapılacak olan ilan hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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