TCDD Taşımacılık A.Ş Vagon kumlama ve boyama hizmeti alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü falns tipi cevher vagonlarına kumlama ve boyama hizmeti alımı ilanında bulundu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü 16 Adet Falns Tipi Cevher Vagonlarına Kumlama ve Boyama Hizmeti alımında bulunacak.
Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Satın Alma Şefliğine (1.Kat 123 nolu oda) 19/02/2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şart olduğu belirtildi.
19.02.2021 14:00 tarihinde yapılacak olan ilan hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ