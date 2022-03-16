  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCDD işçi alıyor
Ekonomi

TCDD işçi alıyor

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine MAKİNİST Olarak işe alınacak 82 işçi için iş gücü talebi için ilan yayımladı. İş tanımı ve genel şartlar bölümünde duyurulacak hususlar adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 14:09:00 -
TCDD işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar 28.03.2022 / 29.03.2022 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 30.03.2022 tarihinde sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay