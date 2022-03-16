TCDD işçi alıyor
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine MAKİNİST Olarak işe alınacak 82 işçi için iş gücü talebi için ilan yayımladı. İş tanımı ve genel şartlar bölümünde duyurulacak hususlar adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar 28.03.2022 / 29.03.2022 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 30.03.2022 tarihinde sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.
c) İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.
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