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Ekonomi TCDD hazır yemek satın alacak
Ekonomi

TCDD hazır yemek satın alacak

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kars Merkez İşyerleri ve Kars Lojistik Merkezine Hazır Yemek Satın Alınması İşi hizmet alımı için ihale düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:48:00 -
TCDD hazır yemek satın alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 4.950 Adet Hazır Yemek alınacak. İhale 14.12.2022 tarih ve saat 14:00’de TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (1nci Kat, 113 nolu Oda) yapılacak.

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