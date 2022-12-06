TCDD hazır yemek satın alacak
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kars Merkez İşyerleri ve Kars Lojistik Merkezine Hazır Yemek Satın Alınması İşi hizmet alımı için ihale düzenleyecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 4.950 Adet Hazır Yemek alınacak. İhale 14.12.2022 tarih ve saat 14:00’de TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (1nci Kat, 113 nolu Oda) yapılacak.
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