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Gündem TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Gündem

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 03:13:00 - 2021-09-04 03:16:01
TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun'un yerine Abdülkerim Murat Atik atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı. Uygun'dan boşalan göreve Abdülkerim Murat Atik atandı. Söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.

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