TCDD 114 sürekli işçi alacak! KPSS şartı yok!

TCDD'den yapılan açıklamaya göre 114 sürekli işçi alımı yapılacak. Yapılacak olan alımda KPSS şartı aranmayacak. Peki başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 114 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak olan alımda KPSS şartı aranmıyor. Peki başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi tcdd.gov..tr "Duyurular" bölümünde yer alacak.

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