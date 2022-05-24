TC Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar yükselir mi?
Ekonomide gözler Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Dolar ve altın piyasasının da gözünü çevirdiği Merkez Bankası faiz toplantısı kararları, piyasaların şekillenmesinde oldukça önemli bir etken. Peki TCMB faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizi artıracak mı? Merkez Bankası faizi sabit mi bırakacak? TCMB mayıs faiz toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl toplamda 500 baz puan indirim yaptıktan sonra TCMB 2022 yılında politika faizini sabit tuttu. Fed’in faiz artımısı sonrası TCMB’nin faiz kararı da bir hayli merak ediliyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Karar TCMB'nin resmi internet sitesinden saat 14.00’te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Para Politikaları Kurulu politika faizini yüzde 14’te sabit tutarsa dolar ve altında tepki yükselişi bekleniyor. 16 Mayıs Pazartesi dolar 15,56 TL’den el değiştiriyor.