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Ekonomi T.C. Mainz Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alınacak
Ekonomi

T.C. Mainz Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alınacak

Dışişleri Bakanlığı, T.C. Mainz Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:13:00 -
T.C. Mainz Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular en geç 2 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğun (“An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz” adresine) ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 16.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir.

Yazılı Sınav: T.C. Mainz Başkonsolosluğu,

An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Mainz Başkonsolosluğu,

An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz

Yazılı eleme sınavı 18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda (An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz) yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)

Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı)

Tel : 06131 98 26 00

E-mail : [email protected]

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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