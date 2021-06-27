T.C. Mainz Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alınacak
Dışişleri Bakanlığı, T.C. Mainz Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular en geç 2 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğun (“An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz” adresine) ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 16.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir.
Yazılı Sınav: T.C. Mainz Başkonsolosluğu,
An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Mainz Başkonsolosluğu,
An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz
Yazılı eleme sınavı 18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda (An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz) yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)
Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 Saat)
Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı)
Tel : 06131 98 26 00
E-mail : [email protected]
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