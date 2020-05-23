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TBMM'nin açılışının 100. yılında video paylaşanlara hediyeleri gönderiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:36:01 -
TBMM'nin açılışının 100. yılında video paylaşanlara hediyeleri gönderiliyor

TBMM (AA) - TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaşımında bulunan hesaplara hediyeleri gönderilmeye başlandı.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine, vatandaşların, "#videonuyollacoskuyuyasa" etiketi ile sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımlarda bulunduğu anımsatıldı.

Bilgilendirmede, Meclisin açılışının 100. yılı gururunu paylaşan 11 bin 184 hesaba hediye gönderimine başlandığı belirtildi.

Yaş gruplarına göre hikaye kitapları ve zeka oyun setlerinin olduğu hediye paketlerinde, bayrak, akıllı ajanda, su matarası ve TBMM'nin görselinden oluşan yapboz ile Şentop tarafından gönderilen mektup bulunuyor.

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