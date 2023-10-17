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Gündem TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri
Gündem

TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:10:00 -
TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.

TBMM olarak bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiğinin vurgulandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz."

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