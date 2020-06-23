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Gündem

TBMM'den 27 Mayıs kararı! Kara leke temizlenecek

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 23:26:00 - 2020-06-23 23:33:58
TBMM'den 27 Mayıs kararı! Kara leke temizlenecek

TBMM Genel Kurulu Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran kanun teklifi üzerinde görüştü. Oy birliği ile kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 192 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 27 Mayıs 1960 darbesinin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve ‘Yassıada yargılamaları’ ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilirken, teklif, Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırıyor.

Yassıada yargılamalarından zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Mağdur yakınlarına belli bir miktar tazminat ödenmesi öngörülüyor.

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