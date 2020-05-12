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Aktüel

TBMM'deki berber ve kuaförlerde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:43:47 -
TBMM'deki berber ve kuaförlerde yeni dönem

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - TBMM'deki berber ve kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde hizmet vermeye başladı.

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan Meclis'teki berber ve kuaför salonları, kapılarını yeniden açtı.

Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından belirlenen kriterlere göre hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, tıbbi maske, siperlik ve koruyucu elbiseyle çalışıyor.

Meclis'teki berber ve kuaför salonlarında online randevu sistemine geçilirken, sosyal mesafenin korunmasından tek kullanımlık ürünlere ve sterilizasyon aletlerinin bulundurulmasına kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.

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