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Doğa
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Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

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Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, Türkiye'nin en büyük ve nadir görülen türlerinden Apollo kelebeği başta olmak üzere çok sayıda kelebeğe ev sahipliği yaparak doğaseverleri ağırlıyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Apollo kelebeği, Türkiye'nin en büyük kelebeklerinden biridir. Kanatlarındaki yarı saydam yapı, bu türün en dikkat çekici özelliklerinden. Yüksek rakımlarda yaşayan bu kelebekleri, Sarıkamış'ta Türkiye'nin birçok yerine göre daha kolay gözlemleyebiliyoruz" dedi.

#1
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki Hamamlı ve Suludere bölgesi, zengin bitki örtüsüyle ayı, kurt, vaşak, yaban domuzu ve tilki gibi birçok yaban hayvanına yaşam alanı oluştururken, yaz aylarında farklı kelebek türlerine de ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin en büyük ve nadir görülen türlerinden Apollo kelebeği, Sarıkamış ormanlarına gelen özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.

#3
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'ın yalnızca kuşları ve memelileriyle değil, kelebek çeşitliliğiyle de dikkati çektiğini söyledi.

#4
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Apollo kelebeğinin bölgenin en önemli türlerinden biri olduğunu belirten Çoban, "Apollo kelebeği, Türkiye'nin en büyük kelebeklerinden biridir. Kanatlarındaki yarı saydam yapı, bu türün en dikkat çekici özelliklerinden. Yüksek rakımlarda yaşayan bu kelebekleri, Sarıkamış'ta Türkiye'nin birçok yerine göre daha kolay gözlemleyebiliyoruz." dedi.

#5
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Kelebeklerin ekosistem açısından önemli görev üstlendiğini anlatan Çoban, "Kelebekler, biyolojik çeşitliliğin devamı açısından çok önemli canlılardır. Polen taşıyarak sebze, meyve ve diğer bitkilerin üremesine katkı sunuyorlar." diye konuştu.

#6
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Türkiye'de 380'den fazla kelebek türünün bulunduğunu ifade eden Çoban, şunları söyledi:

#7
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

"Sarıkamış'ın bu 380'den fazla türün önemli bir bölümüne ev sahipliği yaptığını düşünüyoruz. Bunun bilimsel çalışmalarla ortaya konulması gerekiyor. Bölgede kırlangıç kelebeği, çok gözlü kelebek gibi birçok türü gözlemliyoruz. Kuş gözlemciliği gibi kelebek gözlemciliği de insanların doğayla buluşmasını sağlayan ve stresten uzaklaştıran önemli bir doğa etkinliğidir."

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Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

"SARIKAMIŞ'IN DOĞASI VE ÇİÇEK ÇEŞİTLİLİĞİ GERÇEKTEN EŞSİZ" Doğa fotoğrafçısı Birkan Çelik de ağustos ayında Sarıkamış'ın kelebek çeşitliliği açısından en güzel dönemlerinden birini yaşadığına işaret etti.

#9
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Bölgenin zengin çiçek florasının çok sayıda kelebek türünü çektiğini dile getiren Çelik, "Sarıkamış'ın doğası ve çiçek çeşitliliği gerçekten eşsiz. Burada birçok kelebek türü yaşıyor. Bunların en önemlisi ise dünyada nadir görülen Apollo kelebeği. Bu tür, Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda ve Artvin'in bazı bölgelerinde görülebiliyor. Doğa fotoğrafçıları için bu güzellikleri görüntülemek adına en uygun dönemlerden birini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

İşte Sarıkamış ormanlarının kelebekleri…

#11
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

İşte Sarıkamış ormanlarının kelebekleri…

#12
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

İşte Sarıkamış ormanlarının kelebekleri…

#13
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

İşte Sarıkamış ormanlarının kelebekleri…

#14
Foto - Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

İşte Sarıkamış ormanlarının kelebekleri…

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