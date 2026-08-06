Türkiye'nin nadir görülen kelebekleri burada! Sarıkamış ormanları ev sahipliği yapıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, Türkiye'nin en büyük ve nadir görülen türlerinden Apollo kelebeği başta olmak üzere çok sayıda kelebeğe ev sahipliği yaparak doğaseverleri ağırlıyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Apollo kelebeği, Türkiye'nin en büyük kelebeklerinden biridir. Kanatlarındaki yarı saydam yapı, bu türün en dikkat çekici özelliklerinden. Yüksek rakımlarda yaşayan bu kelebekleri, Sarıkamış'ta Türkiye'nin birçok yerine göre daha kolay gözlemleyebiliyoruz" dedi.