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Ümmet bilinci husumeti bitirdi

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Ümmet bilinci husumeti bitirdi

Bitlis’te iki yıl önce iki aile arasında başlayan husumet, İslam’ın kardeşlik vurgusu göz önünde bulundurularak, kanaat önderlerinin huzurunda sonlandırıldı.

#1
Foto - Ümmet bilinci husumeti bitirdi

Arıdağ Köy Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sağlanan barışın bölgeye huzur ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

#2
Foto - Ümmet bilinci husumeti bitirdi

Yaşanan acı olayın ardından iki yıldır birçok kişinin barışın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Karakaya, ailelerin gösterdiği fedakârlığın takdire değer olduğunu ifade etti. Toplumda birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çeken Vali Karakaya, kan davalarının ve husumetlerin sona erdirilmesi için devlet kurumları, kanaat önderleri ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çaba gösterdiğini söyledi.

#3
Foto - Ümmet bilinci husumeti bitirdi

Karakaya, "İnancımızda ve kültürümüzde kardeşlik, dayanışma ve barış vardır. İnsanların birbirine düşman olarak yaşaması değil, barış içinde bir arada olması esastır. Bu barışın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan da sürece katkı sunan herkese teşekkür ederek, verilen emeklerin karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#4
Foto - Ümmet bilinci husumeti bitirdi

Program, İl Müftü Vekili Necmettin Görücü'nün yaptığı duanın ardından devam etti. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in altından geçirilen Aktay ve Çelik ailelerinin fertleri birbirleriyle tokalaşarak barıştı. Böylece iki yıldır devam eden husumet, düzenlenen törenle son bulurken, köyde kardeşlik ve birlik mesajları verildi.

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