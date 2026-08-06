Ümmet bilinci husumeti bitirdi

Karakaya, "İnancımızda ve kültürümüzde kardeşlik, dayanışma ve barış vardır. İnsanların birbirine düşman olarak yaşaması değil, barış içinde bir arada olması esastır. Bu barışın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan da sürece katkı sunan herkese teşekkür ederek, verilen emeklerin karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.