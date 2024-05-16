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Siyaset TBMM'de terör sevicilerden Selahattin Demirtaş protestosu!
Siyaset

TBMM'de terör sevicilerden Selahattin Demirtaş protestosu!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 18:47:00 - 2024-05-16 19:28:29

TBMM’de terör sevici DEM Parti grubu, 6-8 Ekim olayları davasıyla ilgili kararları protesto etti.

TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında 6-8 Ekim olayları davasıyla ilgili kararlar açıklandı.

TBMM Başkanvekili terör sabıkalısı Sırrı Süreyya Önder, kararlara üzüldüğünü dile getirdi.

DEM'li Önder üzülmüş!

Kobani olaylarının sorumlusu Demirtaş'ı savunan DEM'li Önder, cezaların ülkenin birlikte yaşama umudunu hedef aldığını savundu.

DEM Parti grubu milletvekilleri de hükümlü ve tutukluların fotoğraflarını kaldırarak sıralara vurdu. Bunun üzerine Önder oturuma ara verdi.

Aradan sonra da Başkanlık Divanı oluşmadığı gerekçesiyle oturum kapatıldı.
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