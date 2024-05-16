TBMM'de terör sevicilerden Selahattin Demirtaş protestosu!
TBMM’de terör sevici DEM Parti grubu, 6-8 Ekim olayları davasıyla ilgili kararları protesto etti.
TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında 6-8 Ekim olayları davasıyla ilgili kararlar açıklandı.
TBMM Başkanvekili terör sabıkalısı Sırrı Süreyya Önder, kararlara üzüldüğünü dile getirdi.
DEM'li Önder üzülmüş!
Kobani olaylarının sorumlusu Demirtaş'ı savunan DEM'li Önder, cezaların ülkenin birlikte yaşama umudunu hedef aldığını savundu.
DEM Parti grubu milletvekilleri de hükümlü ve tutukluların fotoğraflarını kaldırarak sıralara vurdu. Bunun üzerine Önder oturuma ara verdi.
Aradan sonra da Başkanlık Divanı oluşmadığı gerekçesiyle oturum kapatıldı.
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 47 ayrı davadan toplam 42 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.