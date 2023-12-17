TBMM'de skandal teröristbaşı Öcalan sözleri! Ağıralioğlu: Bu da bize ar olsun!

Hakkında kapatma davası açılan HDP'nin paravan partisi DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' demeye devam edeceklerini söylemişti. Beştaş açıklamasında, "Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi büyük bir yazar ve düşünürdür." diye konuşmuştu.

27'nci dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beştaş'a sert çıktı.

"Teröriste övgü düzenlere maaş ve vekillik vermek bize ar olsun"

"Öcalan ve PKK terörü, tarih boyunca, Kürtlerin başına gelmiş en büyük felaket ve en feci kötülüktür." diyen Ağıralioğlu, "İnsanlıktan nasibini almamış böylesi bir alçağa övgü dizmek size, milletin evlâtlarını öldürmek için her istihbarat örgütüne köpeklik yapmış bir teröriste övgü düzenlere maaş ve vekillik vermek de bize, ar olsun!" ifadelerini kullandı.

"Yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, terörist övmek yasaklanmalı"

TBMM'de benzeri skandalların yaşanmaması için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Bu ayıp, artık, iç siyasetin konuşulacak bir mevzusu olmaktan çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının her bir karışında, her fikir serbest olmalı ancak terör destekçiliğinin mutlaka bir bedeli olmalı ve terörist övmek yasaklanmalıdır." dedi.