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Gündem TBMM'de panik dolu anlar! Milletvekili kürsüde konuşma yaparken bayıldı
Gündem

TBMM'de panik dolu anlar! Milletvekili kürsüde konuşma yaparken bayıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 13:28:00 - 2023-12-12 14:16:17

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirirken bayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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