  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM’de olmayan Ali Babacan 1. Meclis’e gidip şov yaptı
Gündem

TBMM’de olmayan Ali Babacan 1. Meclis’e gidip şov yaptı

Dışarıdan gelen talimatla birden tüm siyasi hayatını borçlu olduğu Recep Tayyip Erdoğan’a sırtını dönüp, DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, TBMM’nin açılışının 101. yıl dönümünde 1. Meclis binasını ziyareti sırasında Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını hedef aldı. Babacan, “Tıpkı Birinci Meclis’te olduğu gibi, yeni yönetim sisteminin nasıl kurulacağını konuşmak için buradayız. Çünkü çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için, halk egemenliğini yeniden tesis etmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 15:59:00 -
TBMM’de olmayan Ali Babacan 1. Meclis’e gidip şov yaptı

 Yeniakit  ANKARA 

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümünde 1. TBMM binasını ziyareti sırasında da Erdoğan ve AK Parti iktidarına eleştirerek sistem tartışmasını sürdürdü. “Birinci Meclis binamızın önünde dimdik duruyoruz” diyen Babacan, “Bu mirası yaşatmak ve çocuklarımıza ulaştırmak için buradayız. Tıpkı Birinci Meclis’te olduğu gibi, yeni yönetim sisteminin nasıl kurulacağını konuşmak için buradayız. Çünkü çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için, halk egemenliğini yeniden tesis etmek için çalışıyoruz. Çocuklarımıza insan haklarının güvence altına alındığı, özgürlükçü, adil, laik ve demokratik bir Türkiye’yi miras bırakmak istiyoruz” diyerek, tarihi günde Türkiye’nin istikrarının garantisi olan başkanlık sistemini eleştirdi.

"Birinci Meclis, kimseyi halkın egemenliğinin üstünde görmeyenlerin mirasıdır"

Ali Babacan konuşmasında şunları söyledi:

“Bu miras savaş koşullarında bile gücünü milli egemenliğimizden alanların, haklılığını bu meşru zeminden tüm dünyaya duyuranların mirasıdır. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek kimseyi halkın egemenliğinin üstünde görmeyenlerin mirasıdır. Ortak akıldan ve istişareden asla vazgeçmeyen bir kültürün mirasıdır. İşte bu miras, tüm fikirlerin rahatlıkla ifade edilebildiği özgürlükçü Türkiye’nin ilham kaynağıdır”

‘Mevcut yönetim sisteminden de yöneten zihniyetten de kurtulmanın çalışmasını yapıyoruz’

Babacan, “Keyfi yönetimin sürekli krizlere yol açtığını görüyoruz. Bu krizlerin ülkemizi ve milletimizi fakirleştirdiğine şahit oluyoruz. Bunun için Gazi Meclisimizin onurunun kurtarılması gerektiğini biliyoruz. Kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir Türkiye’yi inşa etmek için çalışıyoruz. Tek imzayla alınan keyfi kararlarla ülkemizi karanlığa sürükleyen mevcut yönetim sisteminden de ülkeyi yöneten zihniyetten de kurtulmanın çalışmasını yapıyoruz. İstikrarlı bir yönetim için yürütme yetilerini yukarıdan aşağıya doğru delege edeceğiz. Bakanlıklara daha çok yetki vereceğiz. Anayasanın yemin metninde yazdığı gibi, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını sağlayacağız” ifadeleriyle Erdoğan ve AK Parti iktidarına kinini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serdar

Çok fırıldak ya ben bukadar bilmiyordum. Artık takip etmiyeceğim. Ciddiye alınacak biri değil.
  • Yanıtla

TAMYOBAZSEMİH

auhuhuhauh yasasıınnn yobazlıkkkkkk kin nefrettttt 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Piyasalar hareketlendi! Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: O seviye sıkıntı oluşturur
Ekonomi

Piyasalar hareketlendi! Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: O seviye sıkıntı oluşturur

Altın fiyatlarında yükseliş seyri sürerken yatırımcılar yukarı yönlü hareketin suni mi yoksa gerçek mi, olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgil..
2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman?
Eğitim

2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışmak isteyen öğretmenlerin KPSS ÖABT’ye gi..
Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı
Medya

Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi güçlü bir yapım olarak yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Berk Atan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay