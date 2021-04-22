TBMM’de olmayan Ali Babacan 1. Meclis’e gidip şov yaptı

Yeniakit ANKARA

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümünde 1. TBMM binasını ziyareti sırasında da Erdoğan ve AK Parti iktidarına eleştirerek sistem tartışmasını sürdürdü. “Birinci Meclis binamızın önünde dimdik duruyoruz” diyen Babacan, “Bu mirası yaşatmak ve çocuklarımıza ulaştırmak için buradayız. Tıpkı Birinci Meclis’te olduğu gibi, yeni yönetim sisteminin nasıl kurulacağını konuşmak için buradayız. Çünkü çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için, halk egemenliğini yeniden tesis etmek için çalışıyoruz. Çocuklarımıza insan haklarının güvence altına alındığı, özgürlükçü, adil, laik ve demokratik bir Türkiye’yi miras bırakmak istiyoruz” diyerek, tarihi günde Türkiye’nin istikrarının garantisi olan başkanlık sistemini eleştirdi.

"Birinci Meclis, kimseyi halkın egemenliğinin üstünde görmeyenlerin mirasıdır"

Ali Babacan konuşmasında şunları söyledi:

“Bu miras savaş koşullarında bile gücünü milli egemenliğimizden alanların, haklılığını bu meşru zeminden tüm dünyaya duyuranların mirasıdır. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek kimseyi halkın egemenliğinin üstünde görmeyenlerin mirasıdır. Ortak akıldan ve istişareden asla vazgeçmeyen bir kültürün mirasıdır. İşte bu miras, tüm fikirlerin rahatlıkla ifade edilebildiği özgürlükçü Türkiye’nin ilham kaynağıdır”

‘Mevcut yönetim sisteminden de yöneten zihniyetten de kurtulmanın çalışmasını yapıyoruz’

Babacan, “Keyfi yönetimin sürekli krizlere yol açtığını görüyoruz. Bu krizlerin ülkemizi ve milletimizi fakirleştirdiğine şahit oluyoruz. Bunun için Gazi Meclisimizin onurunun kurtarılması gerektiğini biliyoruz. Kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir Türkiye’yi inşa etmek için çalışıyoruz. Tek imzayla alınan keyfi kararlarla ülkemizi karanlığa sürükleyen mevcut yönetim sisteminden de ülkeyi yöneten zihniyetten de kurtulmanın çalışmasını yapıyoruz. İstikrarlı bir yönetim için yürütme yetilerini yukarıdan aşağıya doğru delege edeceğiz. Bakanlıklara daha çok yetki vereceğiz. Anayasanın yemin metninde yazdığı gibi, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını sağlayacağız” ifadeleriyle Erdoğan ve AK Parti iktidarına kinini dile getirdi.