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Gündem TBMM'de mevlidli dualı 15 Temmuz programı
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TBMM'de mevlidli dualı 15 Temmuz programı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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TBMM'de mevlidli dualı 15 Temmuz programı

FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi hedef alan alçak darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü, ihanete karşı dimdik durarak gazilik unvanını perçinleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dev bir programla anılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinde, şehitler dualarla yad edilecek ve o gece destan yazan milli iradenin gücü bir kez daha hafızalarda tazelenecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Gazi Meclis’te anma programı gerçekleştirilecek. FETÖ'nün darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla milli iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı Meclis’te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek.

PROGRAM, MEVLİD-İ ŞERİF İLE BAŞLAYACAK

Program, saat 12.30’da TBMM Camii’nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı’na karanfil bırakılacak. Ayrıca TBMM Şeref Holü’nde '15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın '15 Temmuz’un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi' ile Basın İlan Kurumu'nun '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Meclis Tören Salonu’ndaki '15 Temmuz Anma Töreni'nde ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. (DHA)

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