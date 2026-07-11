Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor
Fenerbahçe'nin büyük emek harcadığı İngiliz yıldız Greenwood transferinde artık son aşamaya geçildi...
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Fenerbahçe'nin büyük emek harcadığı İngiliz yıldız Greenwood transferinde artık son aşamaya geçildi...
Mason Greenwood transferinde Marsilya'da hareketli saatler... Atletico Madrid yöneticileri Fransa'ya çıkarma yaparken, İngiliz yıldızın babası Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk dev teklifi için baskıyı artırdı. Aile içi krizin gölgesindeki kördüğüm nasıl çözülecek? Uçak Marsilya'ya indi, son viraja girildi!
Marsilya’da hareketli saatler yaşanıyor. Mason Greenwood’u kadrosuna katmak isteyen Atletico Madridli yöneticiler, transferi bitirmek için Fransa’ya çıkarma yaptı.
L'Equipe gazetesinin haberine göre, İngiliz yıldızın transferi aile içinde büyük bir fikir ayrılığına yol açtı. İki dev kulüp arasında paylaşılamayan Greenwood için süreç tam bir kördüğüme döndü.
Mason Greenwood, kariyerine İspanya devi Atletico Madrid'de devam etmek istiyor. Futbolcunun babası ise Fenerbahçe'nin yaptığı yıllık 8 milyon Euro’luk dev teklifi kabul etmesi için oğluna baskı yapıyor. Uçağın Marsilya'ya inmesiyle transferde artık son viraja girildi. Fotospor'a göre; aile içi krizin nasıl çözüleceği ve dananın kuyruğunun hangi takım için kopacağı merakla bekleniyor.
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