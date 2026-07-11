Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor

Mason Greenwood, kariyerine İspanya devi Atletico Madrid'de devam etmek istiyor. Futbolcunun babası ise Fenerbahçe'nin yaptığı yıllık 8 milyon Euro’luk dev teklifi kabul etmesi için oğluna baskı yapıyor. Uçağın Marsilya'ya inmesiyle transferde artık son viraja girildi. Fotospor'a göre; aile içi krizin nasıl çözüleceği ve dananın kuyruğunun hangi takım için kopacağı merakla bekleniyor.