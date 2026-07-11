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Spor
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Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor

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Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor

Fenerbahçe'nin büyük emek harcadığı İngiliz yıldız Greenwood transferinde artık son aşamaya geçildi...

#1
Foto - Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor

Mason Greenwood transferinde Marsilya'da hareketli saatler... Atletico Madrid yöneticileri Fransa'ya çıkarma yaparken, İngiliz yıldızın babası Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk dev teklifi için baskıyı artırdı. Aile içi krizin gölgesindeki kördüğüm nasıl çözülecek? Uçak Marsilya'ya indi, son viraja girildi!

#2
Foto - Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor

Marsilya’da hareketli saatler yaşanıyor. Mason Greenwood’u kadrosuna katmak isteyen Atletico Madridli yöneticiler, transferi bitirmek için Fransa’ya çıkarma yaptı.

#3
Foto - Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor

L'Equipe gazetesinin haberine göre, İngiliz yıldızın transferi aile içinde büyük bir fikir ayrılığına yol açtı. İki dev kulüp arasında paylaşılamayan Greenwood için süreç tam bir kördüğüme döndü.

#4
Foto - Baba geri adım atmıyor ve... Greenwood'u alacak uçak Marsilya'da: Dananın kuyruğu kopuyor

Mason Greenwood, kariyerine İspanya devi Atletico Madrid'de devam etmek istiyor. Futbolcunun babası ise Fenerbahçe'nin yaptığı yıllık 8 milyon Euro’luk dev teklifi kabul etmesi için oğluna baskı yapıyor. Uçağın Marsilya'ya inmesiyle transferde artık son viraja girildi. Fotospor'a göre; aile içi krizin nasıl çözüleceği ve dananın kuyruğunun hangi takım için kopacağı merakla bekleniyor.

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