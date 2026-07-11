İşte beynimizi yaşlandıran O sinsi düşman! Dünyaca ünlü dergide yayınlandı...
Vücudunuzdaki bu seviyeler için geri adım atmazsanız şayet, sessiz sedasız tüm bedeni etkisi altına alarak bu eksiklikler ciddi zararlar aşılıyor...
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Vücudunuzdaki bu seviyeler için geri adım atmazsanız şayet, sessiz sedasız tüm bedeni etkisi altına alarak bu eksiklikler ciddi zararlar aşılıyor...
İngiltere merkezli Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, kandaki glikoz düzeyi yükseldikçe beyindeki yaşlanma belirtilerinin hızla arttığını ortaya koydu.
Tahmin edilen biyolojik beyin yaşı ve gerçek yaş arasındaki farkı inceleyen bilim insanları, kan şekeri kontrolünün beyin sağlığı için kritik olduğunu belirledi.
Araştırma, yüksek kan şekerinin sadece beyin yaşlanmasını tetiklemediğini, demans, Alzheimer, Parkinson, inme, depresyon ve anksiyete riskini de artırdığını ortaya çıkardı.
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