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İşte beynimizi yaşlandıran O sinsi düşman! Dünyaca ünlü dergide yayınlandı...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte beynimizi yaşlandıran O sinsi düşman! Dünyaca ünlü dergide yayınlandı...

Vücudunuzdaki bu seviyeler için geri adım atmazsanız şayet, sessiz sedasız tüm bedeni etkisi altına alarak bu eksiklikler ciddi zararlar aşılıyor...

#1
Foto - İşte beynimizi yaşlandıran O sinsi düşman! Dünyaca ünlü dergide yayınlandı...

İngiltere merkezli Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, kandaki glikoz düzeyi yükseldikçe beyindeki yaşlanma belirtilerinin hızla arttığını ortaya koydu.

#2
Foto - İşte beynimizi yaşlandıran O sinsi düşman! Dünyaca ünlü dergide yayınlandı...

Tahmin edilen biyolojik beyin yaşı ve gerçek yaş arasındaki farkı inceleyen bilim insanları, kan şekeri kontrolünün beyin sağlığı için kritik olduğunu belirledi.

#3
Foto - İşte beynimizi yaşlandıran O sinsi düşman! Dünyaca ünlü dergide yayınlandı...

Araştırma, yüksek kan şekerinin sadece beyin yaşlanmasını tetiklemediğini, demans, Alzheimer, Parkinson, inme, depresyon ve anksiyete riskini de artırdığını ortaya çıkardı.

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