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Gündem TBMM'de kavga çıktı! Neden seçilmeden önlem alınmıyor?
Gündem

TBMM'de kavga çıktı! Neden seçilmeden önlem alınmıyor?

Yeniakit Publisher
2024-06-05 05:56:00 -

TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti grup önerisi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için kürsüyü işgal etti. Bazı milletvekillerinin DEM Partililere tepki göstermesinin ardından kavga çıktı.

 TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti grup önerisi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için kürsüyü işgal etti.

Bazı milletvekillerinin DEM Partililere tepki göstermesinin ardından kavga çıktı.

"TÜRKİYE DÜNYAYA BU ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER İLE HABER OLUYOR"

TV100'de 'Başak Şengül ile Doğru Yorum' programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, Genel Kurul'da yaşanan tartışma ile ilgili konuştu.

Buket Aydın, "AK Partili vekillerin tahrik olup bu görüntüyü ortaya çıkarmaması gerekiyor. Türkiye dünyaya bu çirkin görüntüler ile haber oluyor. Yerel seçimlerden önce bunları aday gösteremezsiniz demek çok mu zor?" dedi.
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Buket Aydın'ın açıklamaları şöyle;

"Onlar orada ne yaparsa yapsınlar AK Partili vekillerin tahrik olup o görüntüleri vermemesi gerekiyor. Bugün bu programın böyle bir konusu yoktu. Ama bu olaylar sayesinde kendilerinden konuşturmayı başardılar mı evet başardılar. Türkiye dünyaya bu çirkin görüntülerle haber oluyor.

Biz Türkiye'nin gri listeden çıkmasını konuşuyoruz böyle bir beklentimiz var. 2021'de gri listeye girdik ve bunun bedellerini çok ağır bir şekilde ekonomik olarak ödedik. Tam böyle bir dönemde Türkiye'nin adalet olmayan bir ülke gibi lanse edilmesi hiç hoş olmadı.

 

"NEDEN SEÇİLMEDEN ÖNLEM ALINMIYOR"

Hakkari belediye başkanı 2014'ten beri devam eden soruşturması olan bir insan. Bu kişiyi 'senin soruşturman var sen belediye başkan adayı olamazsın' şeklinde hiç uyarmadınız mı? Neden seçildikten sonra böyle bir yola başvuruluyor da bu insanlar seçilmeden önce bunun önlemi alınmıyor.

PKK bağlantısı olan 2014 yılında kendisine açılmış bir dosya olan kişiden bahsediyoruz. AK Partililerin  tahrik olup da böyle görüntüler vermemesi gerekiyordu."

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Terör sevici DEM'liler TBMM'de kürsüyü işgal etti!

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