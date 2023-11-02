TBMM'de kan bağışı kampanyası başlatıldı
Kızılay Haftası nedeniyle TBMM kampüsünde, 2 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kızılay Haftası nedeniyle TBMM kampüsünde, 2 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kampanya ile ilgili açıklama yapan Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, kampanya kapsamında, 2 gün boyunca milletvekilleri ve personelin kan bağışında bulunabileceğini söyledi.
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da geleneksel olarak düzenledikleri kan bağışı etkinliğini bu yılda sürdürdüklerini söyledi.
Saygılı, ülkede 300 noktada kan bağışı alındığını alınan kanların, yüksek teknolojili laboratuvarlarda işleyip bin 156 hastaneye, 85 milyonun istifadesine ulaştırdıklarını söyledi. (İLKHA)
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