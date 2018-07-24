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TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin militan vekilleri, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Alpay Özalan, güçlükle durduruldu.

24 Temmuz 2018 Salı 08:58
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

CHP oylarıyla Meclis'e taşınan Kandil'in partisi HDP, Meclis'te gerginliğe neden oldu.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın hakarete varan sözlerinin ardından tansiyon yükseldi.

AK Parti ile HDP'li milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bu sırada en önde yer alan isim, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dı.

3 KİŞİ DURDURAMADI...

AK Partili vekiller tarafından güçlükle durdurulan Özalan, kürsünün kimseye hakaret hakkı vermediğini söyledi.

Yaşanan gerilimin ardından oturuma ara verildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:58
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