TBMM'de gerginlik! 'Alman gazeteleri, ne olduğu belli olmayan TTB'yi örnek göstererek Turkovac'ı kötülüyor!'

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Tabipler Birliği'nin Turkovac aşısıyla ilgili iddiaları AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkan vekilleri oturdukları yerden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmalarının ardından grup önerilerine geçildi.

Türk Tabipler Birliği'nin Turkovac iddialarına tepki

HDP grubu önerisi görüşülürken, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer söz alarak, Türk Tabipleri Birliği’nin Turkovac aşısına yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Tamer, "Türk Tabipleri Birliği ne olduğu belli olmayan bir kurum. Ben onu kabul etmiyorum doktor olarak. Kalkmış, eleştirmeye kalkıyor. Ona da en iyi cevabı, gerekli cevabı Hacettepe Üniversitesinin hocalarından Prof. Dr. Serhat Ünal verdi. Bakın, Almanya, Alman gazeteleri Türk Tabipleri Birliğini örnek göstererek Turkovac'ı kötülemeye çalışıyor" dedi.

"Sağlık çalışanlarının emeklerini size de yem etmeyeceğiz"

AK Partili Tamer, bu sırada CHP sıralarına dönerek, "Hiç olmazsa bu milli meselede yanımızda olun. Her zaman karşımızdasınız; onun için 'yanımızda olun' diyorum. Ne yaparsanız yapın ne getirirseniz getirin sağlık çalışanlarının emeklerini size de yem etmeyeceğiz, gereğini de vereceğiz diyorum" diye konuştu.

Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Partili Tamer'in sözlerine tepki göstererek, "Şimdi burada, siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik" ifadesini kullandı. Altay'ın sözlerine AK Partili milletvekilleri 'Edepsiz sensin' diyerek karşılık verdi. Ardından bazı AK Partili ve CHP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı.