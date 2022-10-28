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Siyaset TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki
Siyaset

TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki

TBMM Genel Kurulu'nda PKK sevici Şebnem Korur Fincancı'yı savunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TSK'ya iftira atmayı, "İfade özgürlüğü" olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 00:58:00 - 2022-10-28 01:12:08
TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki

 yeniakit.com.tr 

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda PKK sevici Şebnem Korur Fincancı'yı savundu.

Gergerlioğlu, gündem dışı konuşmasında, PKK yandaşı televizyon kanalında TSK'ya "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya destek vererek, "Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. AK Parti MHP cumhur zulüm ittifakına sormak isterim, başınız göğe erdi mi?” diye sordu.

Cevap Eronat'tan geldi

Gergerlioğlu’nun hadsiz sorusuna cevap, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'tan geldi. Eronat, Gergerlioğlu'na, "Erdi." diye karşılık verdi.

TSK'ya iftira atmayı, "İfade özgürlüğü" sayan HDP'li Gergerlioğlu, Eronat'ın tepkisinden sonra şu ifadeleri kullandı:

Bunu vicdan kaldırmaz arkadaşlar. Burada, aramızda birçok hukukçu var, bu sözler ifade özgürlüğü içindedir, bu çok nettir. Bir hekim, bir adli tıp uzmanı bu sözleri söylemiştir ve ifade özgürlüğü içindedir. Şimdi, niye tutukladınız? Yarın öbür gün insan hakları ihlaline uğrarsanız, işkenceye uğrarsanız Şebnem Hoca sizinle ilgili işkenceleri en objektif bir şekilde değerlendirecek bir akademisyendir, bir insan hakları savunucusudur.

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