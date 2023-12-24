TBMM'de birleşemediler, sahada FB-GS birleşti! Kadıköy'de flaş hareket...
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta her iki takımın oyuncuları sahaya Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez pankartıyla çıkarken, tribünler ise "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sesleriyle inledi. TBMM'de partiler arasında bildiri krizi yaşanırken, Kadıköy'de FB-GS arasındaki dev maçta flaş enstantaneler yaşandı.
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta her iki takımın oyuncuları sahaya Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez pankartıyla çıkarken, tribünler ise "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sesleriyle inledi.
TBMM'de partiler arasında bildiri krizi yaşanırken, Kadıköy'de FB-GS arasındaki dev maçta flaş enstantaneler yaşandı.