TBMM'de başkanlık seçimleri 2. tura kaldı... İşte oy oranları
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için bugün saat 15.00'te toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenen seçim 2. tura kaldı. Seçime ilişkin son dakika gelişmeleri Yeniakit.com.tr'de...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için bugün saat 15.00'te toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenen seçim 2. tura kaldı.
TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler yarışa katılıyor.
2. tur oylamaya geçildi
Gizili yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı.
İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi.