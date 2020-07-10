TBMM'de Ayasofya coşkusu! Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri alınan tarihi kararı ayakta alkışladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal meydan yaptığı açıklamada, "TBMM’de Cumhurbaşkanlığı Ayasofya kararnamesi okundu. Milletvekilleri büyük bir çoşku ve sevinçle ayakta alkışladılar. Gazi meclisimizde büyük bir çoşku yaşandı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.