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Gündem

TBMM'de Ayasofya coşkusu! Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri alınan tarihi kararı ayakta alkışladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:10:00 -
TBMM'de Ayasofya coşkusu! Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal meydan yaptığı açıklamada, "TBMM’de Cumhurbaşkanlığı Ayasofya kararnamesi okundu. Milletvekilleri büyük bir çoşku ve sevinçle ayakta alkışladılar. Gazi meclisimizde büyük bir çoşku yaşandı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

 

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Yorumlar

Mehmet Kara

Elhamdülillah
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Tuğral

Vatana millete hayirli olsun
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