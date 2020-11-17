  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç:
Aktüel

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç:

"Yürürlüğe giren kanunla, tarımsal amaçlı kooperatifler ve orman kooperatiflerinin borçları yapılandırılıyor" -"Tarım ve Kredi Kooperatifleri, pandemi nedeniyle çiftçilerin kendilerine olan borçlarının zaten erteliyor. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının yapılandırılması için ise bir kanun düzenlemesine gerek yok. Banka bu borçlandırmayı kendi kararıyla zaten yapılandırabiliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:33:15 -
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç:

TBMM (AA) - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu kanunla, tarımsal amaçlı kooperatifler ile orman kooperatiflerinin borçlarının da yapılandırıldığını söyledi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan yapılandırmayla ilgili düzenlemelere değindi.

Yürürlüğe giren söz konusu kanunla, tarımsal amaçlı kooperatifler ve orman kooperatiflerinin yaklaşık 800 milyonluk borcunun yapılandırılma kapsamına alınabileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Tarım ve Kredi Kooperatifleri pandemi nedeniyle çiftçilerin kendilerine olan borçlarını zaten erteliyor. Bunun da yapılandırma kapsamına alınmasına, çiftçinin borcunu biriktirerek artmasına neden olacağı ve borç dönüşümünün daha sıkıntılı hale gelebileceği endişesiyle sıcak bakılmadı.

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçi borçlarını 6 aya kadar faizsiz erteliyor. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının yapılandırılması için ise bir kanun düzenlemesine gerek yok. Ziraat Bankası yönetimi bu borçlandırmayı kendi kararıyla zaten yapılandırabiliyor. Bu konuda ilgili banka yönetimiyle görüşmelerimiz de devam ediyor."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ile normalleşen BAE'den skandal reklam! Türkiye duyurunca kaldırdılar
Dünya

İsrail ile normalleşen BAE'den skandal reklam! Türkiye duyurunca kaldırdılar

İsrail ile normalleşme sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Tel Aviv'e başlatacağı seferler için hazırladığı reklamda Yahudile..
Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...
Ekonomi

Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...

Türkiye’de daha önce 6 kez uygulanmış olan yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlü..
İlk kez konuştu! Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması
Siyaset

İlk kez konuştu! Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması

FETÖ ve HDP çıkışlarının ardından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ve aynı gün istifa eden İsmail Koncuk'la ilgili açıklamada bulunan İYİ Pa..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay