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TBMM, Özbekistan heyetini ağırladı

Tulkin Abdussattarov ve beraberindeki heyet ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına TBMM'ye ziyarette bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:31
TBMM, Özbekistan heyetini ağırladı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Özbekistan Parlamentosu Yasama ve Hukuk Komitesi Başkanı Tulkin Abdussattarov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

''AYNI DİN, DİL, SOY VE KÜLTÜRDEN GELİYORUZ''

Kabulde konuşan Ünüvar, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Özbekistan, Türkiye'nin hem dostu hem de kardeşidir. Biz sizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Aynı, din, dil, soy ve kültürden geliyoruz." dedi.

Abdussattarov da Ünüvar'a kendilerini ağırladığı için teşekkür etti ve iki ülkenin kardeş olduğunu belirtti.

Kabulde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Karaman Milletvekili Recep Şeker, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil de yer aldı.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:31
  1. Karaman
  2. Uşak
  3. Kahramanmaraş
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Tulkin Abdussattarov
  7. TBMM
  8. Özbekistan

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