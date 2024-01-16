TBMM kürsüsünde skandal sözler! Neredesin kemalist Özgür? Neredesiniz 'vatansever' CHP'liler?
Özgür Özel Genel Başkanlığı'ndaki CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den yine skandal sözler geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, skandal sözler sarf etti.
Yerel seçim sürecine ilişkin açıklamada bulunan Hatimoğulları Güneydoğu'daki çalışmalarından bahsederken, "Kürdistan" ifadelerini kullandı.
DEM'li Hatimoğulları, "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan’da ve Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor." dedi.
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