  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM kararları Resmi Gazete'de yer aldı
Gündem

TBMM kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boşalacak üyelik için gerçekleştirilen seçim Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 02:38:00 -
TBMM kararları Resmi Gazete'de yer aldı

KVKK üyeliğine AK Parti kontenjanından İsmail Aydın seçildi.

Komisyon

İklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik kurulan komisyon, 19 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçiminin ardından 3 ay olacak.

Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! Geri adım attılar
Gündem

İran'dan flaş Türkiye açıklaması! Geri adım attılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye aleyhine söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını ö..
TSK'dan o ülkenin ordusuna yardım
Gündem

TSK'dan o ülkenin ordusuna yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımlarını taşıyan 600 ton kapasiteli askeri yük gemisi "TCG İskenderun" Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı...
ABD ve İsrail'den skandal 'Türkiye'yi işgal' haritası! Yunanistan heyecanlandı
Dünya

ABD ve İsrail'den skandal 'Türkiye'yi işgal' haritası! Yunanistan heyecanlandı

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında skandal bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay