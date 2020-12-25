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Aktüel TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:08:52 -
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çavuşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy veren Çavuşoğlu, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesini seçti.

Fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, özellikle "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesinin hikayesiyle ön plana çıktığını söyledi.




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