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Gündem

TBMM hakkındaki iddialara açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) son iki günde 35 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve tükendiği için KİT kalmadığı ileri sürülmüştü. Meclis Başkanlığı, iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:03:00 -
TBMM hakkındaki iddialara açıklama geldi

'Meclis yerleşkesinde son iki günde 35 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği yönündeki iddialar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından açıklama geldi.

"Azami hassasiyet gösteriliyor"

Koronavirüs pandemisinin başlamasından beri TBMM'de hijyere yönelik tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, çalışanların durumdan olumsuz etkilenmemesi adına esnek çalışma modeline geçildiği, vekiller, personel ve personel ailelerine yönelik Kovid-19 testlerinin yaptırılması konusunda da azami hassasiyet gösterildiği belirtildi.

TBMM'de görülen vaka sayılarının da şeffaf şekilde kamuoyuna duyurulduğu bildirilirken, 6 Ağustos tarihinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından da koronavirüs vaka sayılarına ilişkin bilgi verildiğine işaret edildi.

Salgının Türkiye genelindeki seyriyle paralel yeni vakaların da olduğu belirtilen açıklamada iddialar yalanlanarak, iddia edilen sayının son iki günü kapsamadığı, toplam aktif vaka sayısı olduğu kaydedildi.

TBMM'nin tatilde olması nedeniyle personelin de yoğun şekilde izin kullandığı bir dönemde olunmasının vaka sayılarını etkilediği bildirildi. Yeni çıkan vakaların izin dönüşü yapılan test sonuçlarıyla belirlendiği ifade edildi. Öte yandan, Meclis personeli arasında da esnek çalışma modeli uygulandığı vurgulandı.

KİT bulunmadığı iddiası da yalanlandı

Meclis Başkanlığı, sağlık çalışanlarının çalıştıkları hastanede KİT bulunmadığı için TBMM hastanesinde test yaptırdıkları ve TBMM'ye getirilen antikor testlerinin 'iki saatte bittiği' yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, Meclis hastanesinin Sağlık Bakanlığının bir hastanesi olduğu, normal dönemlerde milletvekilleri ve personel ve ailelerine hizmet etmekteyken, pandemi döneminde diğer hastanelerle işbirliği içinde hareket edilip ihtiyaç duyulması durumunda hem test yaptırıldığı, hem de test yaptırılacak kişilerle ilgili yönlendirmeler yapılabildiği bildirildi.

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