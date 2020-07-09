TBMM Genel Kurulu'nda skandal! 'Kes sesini'
Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışma çıktı. Eski HDP'li Bağımsız milletvekili Ahmet Şık, AK Parti'li Bülent Turan'a ''kes sesini'' şeklinde skandal bir söz sarf etti. Bunun üzerine gerilim yaşandı.
TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun Teklifi'nin birinci bölüm hakkında konuşmak için Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık kürsüye çıktı.
Şık'ın konuşması esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yerinden cevap verdi. Bunun üzerine Şık, Turan'a 'kes sesini' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.