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Aktüel TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
Aktüel

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:08:30 -
TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 6. tur görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçeleri de kabul edildi.

Bütçeler üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, öğrenmeyi arzuyla talep eden öğrenciler yetiştiren eğitim sistemi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti.

AK Parti hükümetlerinin icraatlarını sıralaması halinde Şanlıurfa'ya kadar yol olacağını belirten Açanal, muhalefet milletvekillerinin iktidarın bir şey yapmadığı şeklindeki sözlerinin, milletin iradesini yok saymak olduğunu söyledi.

Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) 10 milyar 332 milyon 185 bin 714 tıklanmayla dünyada en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi olduğunu belirten Açanal, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) dünya çağrı merkezi, çağrı merkezleri sektöründe en iyi iletişim merkezi kategorisinde dünya 2'ncisi oldu. Uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması (TIMMS) sonuçlarına göre, ülkemiz her iki alanda da 500 puanı aştı." şeklinde konuştu.

Açanal, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu anımsatarak, deprem anında yapılacakları anlatan "Çök! Kapan! Tutun!" kitabının Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) tarafından 1'inci seçildiğini de belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bütçe üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, bütçede 2021 yılı için öngörülen yüzde 5,8'lik büyüme, enflasyon ve kur tahminlerinin geçerliliğini yitirdiğini savunarak, bütçede sanayiye, araştırma geliştirmeye, gençlere, kadınlara ve insan haklarına ayrılan toplam tutarın, Kamu Özel İşbirliği garanti ödemeleri kadar olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Genel Kurul'da yaptığı konuşmaya değinen Yeneroğlu, "Zenginlerimiz varlıklarını yurt dışına çıkartıyorsa, gençlerimizin nerdeyse yüzde 80'i Türkiye'de yaşamak istemiyorsa, artık bunun sebebini başkalarında aramayı bırakmak, aynaya bakmak lazım. Hepimiz biliyoruz ki sebep hukukun üstünlüğünü reddeden tek adam rejimidir. Tezahürü de dün çılgınca alkışladığınız o bağıran adamın ucuz popülizmi ve faşizan eğilimleridir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, bütçenin 7. tur görüşmeleri için saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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