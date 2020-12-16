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Aktüel TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin görüşmeleri devam ediyor
Aktüel

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin görüşmeleri devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Türkiye'de özellikle de katma değerli üretim yapmak isteyen ve cari açığın azaltılmasına fayda sağlayacak yatırımlara devletimiz yatırım yeri tahsis ediyor. Buradaki bütün süreçler başvurular üzerinden şeffaf bir şekilde değerlendiriliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:53:22 -
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin görüşmeleri devam ediyor

TBMM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de özellikle de katma değerli üretim yapmak isteyen ve cari açığın azaltılmasına fayda sağlayacak yatırımlara devletimiz yatırım yeri tahsis ediyor. Buradaki bütün süreçler başvurular üzerinden şeffaf bir şekilde değerlendiriliyor."dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerine hükümet adına cevap veren Varank, Türkiye'de özellikle katma değerli üretim yapmak isteyen ve cari açığın azaltılmasına fayda sağlayacak yatırımlara devletin yatırım yeri tahsis ettiğini belirtti. Varank, buradaki bütün süreçlerin başvurular üzerinden şeffaf bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Bu süreçte ilgili bakanın bazı tahsisleri görmediğini, bu alanların özellikle OSB veya kısmen bedelsiz arazi tahsisi yapıldığı noktalar olduğunu ve arazinin direkt yatırım yerinde tahsis edildiğini anlatan Varank, Teşvik Belgesi alan yatırımcıların da Hazine ve Maliye Bakanlığına gittiğini ve yatırım yerinin direkt tahsis edildiğini söyledi.

Varank, Silivri'de kan ürünleriyle ilgili yapılan yatırımda da hiçbir usulsüzlük ve yanlışlığın olmadığının altını çizdi.

Eğitimle ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'de okullaşma oranı 2002 yılında ilk öğretimde yüzde 92,4 iken şu anda yüzde 94,7 oldu. Orta öğretimde net okullaşma oranı yüzde 48,11 iken şu anda yüzde 85,01 oldu. Bu 4+4+4 eğitim modelinin neticesidir. Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçenin 2020 yılına göre 2021 yılında yüzde 20 arttırıldığını görüyoruz. 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden eğitime 11,3 milyar lira kaynak aktarılırken 2021 yılında merkezi yönetim bütçesinden 211 milyar lira kaynak aktarılacak. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan kaynak yüzde 9,4 iken, 2021 yılında bu rakam yüzde 15,7'ye yükselmiş durumda." ifadelerini kullandı.





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