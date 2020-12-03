TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, bugünü her gün hatırlamak gerektiğini söyledi.

Bayram, 2020'nin "Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da engellilerin yanında olduğunu belirtti. Engellilere yönelik yapılan çalışmalara değinen Bayram, geçmişte sokağa çıkamayan engellilerin artık hayatın her alanında yer almaya başladığını vurguladı.

Engelliler için "Nerede eksik kaldı?" diye soran Bayram, "Niye bir engelli valimiz, büyükelçimiz, rektörümüz, başhekimimiz yok? Bunları da hep birlikte, el birliğiyle gerçekleştirelim. İcrai alanlarda engelli kardeşlerimiz yer alsın." dedi.



Bayram, şöyle konuştu:

"Avcılar Belediye Başkanımızı, engelli kardeşimizi belediye başkanı adayı gösterdiği için Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Başkanı kadın bir engellimizi, kardeşimizi, ablamızı aday gösterdikleri için Sayın Babacan'a da teşekkür ediyorum. Engellilerin partisi olmaz. Bütün partilerimizin engelli kardeşlerimize sahip çıkması lazım. Peygamberimiz Yemen'e engelli bir sahabeyi vali atıyor, Medine'ye görme engelli bir sahabeyi vekil tayin bırakıyor. Sizlerden istirhamım, Meclis olarak hayatın her alanında engelli kardeşlerimize sahip çıkalım. Niye bir engelli bakanımız yok, niye bir engelliler bakanlığımız yok? El birliğiyle bu Meclisimiz gerçekleştirsin."

AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Artvin'in Murgul İlçesindeki altın madeni hakkındaki konuşmasında, Murgul insanının zararına asla bir şeye göz yummayacaklarını ifade etti.

Madenciliğin karını da zararını da Murgul kadar bilen başka bir memleket olmadığnı dile getiren Balta, Murgulluların madenin ne getirip ne götüreceğini anlayacak, ona göre tavrını alabilecek durumda olduğunu söyledi.

Balta, yapılanların ülkenin, ilin ve doğanın zararına olmaması için süreçleri takip ettiklerini kaydetti.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, tarımın hayati öneme sahip bir sektör olduğunu belirterek, tarımın temel girdilerindeki artışın çiftçileri canından bezdirdiğini savundu.

Erel, elektrik fiyatlarının makul seviyeye düşürülmesini talep ederek, Güneydoğu'daki teşviklerin İç Anadolu Bölgesi'nde de uygulanmasını istedi. Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na borçlarının yapılandırılmasını istediğini dile getiren Erel, süt fiyatlarının da günün şartlarına göre çok düşük olduğunu ifade etti.







