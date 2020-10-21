TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Türk tıbbı ve sağlık çalışanları", HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kocaeli'nin sorunları", AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "koronavirüs aşısında son durum, Türkiye ve Kayseri'de aşı çalışmaları" hakkında gündem dışı konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Arkaz, emperyalizmin piyonu katil Ermenistan'ın, işbirlikçisi PKK terör örgütünün yaptığı gibi kundaktaki bebeğe dahi kurşun sıktığını belirterek "Lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, kafalarına vura vura onları Karabağ'dan en kısa zamanda atacağız. Karabağ bizim bağrımızdır. Bunu bütün dünya bilsin. Hem bu memleketin ekmeğini yiyeceksin hem suyunu içeceksin hem de Erivan'ın yanında olacaksın. Teröriste terörist diyemeyeceksin. Bunu diyemeyen, teröristin alasıdır ve ta kendisidir." diye konuştu.

Koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının ellerinden geleni yaptığını belirten Arkaz, aşı konusunda büyük bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Arkaz, koronavirüsle mücadelede tüm sağlık çalışanlarının aynı anda ek ödenekten faydalanmasını istediklerini belirterek koronavirüs mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık personelinin şehit sayılması için gereken çalışmaları takip ettiklerini kaydetti.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, hava, çevre kirliliği, pahalılık ve ulaşımın Kocaeli'nin en önde gelen sorunları arasında yer aldığını savunarak, ilde meslek ve göğüs hastalıkları hastanelerinin olması gerektiğini söyledi.

- "Aşı çalışmalarında ciddi mesafe katedildi"

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis, Türkiye'de 13 ayrı Kovid-19 aşı çalışması yapıldığını, aşıda klinik safhada önemli mesafe alındığını ve insan çalışması safhasına gelindiğini bildirdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşının insan üzerinde denemelerinin başlanacağı bilgisinin, herkesi onurlandırdığını kaydeden Nergis, Kayseri'de aşı çalışmasını yürüten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, 1998-2001 yılları arasında ABD'de konuyla ilgili çalışmalar yaptığını anlattı.

Türkiye'nin ilk aşı araştırma ve geliştirme merkezinin 2015'te Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu dile getiren Nergis, bu laboratuvarda Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı inaktif aşının faz 1 çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Nergis, Kovid-19 vakası görüldükten 2 hafta sonra Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezi'nde ilk virüs izolasyonu yapıldığını, nisanda virüsün genetik haritasının çıkarıldığını, aşı çalışmalarında ise ciddi mesafe katedildiğini ifade etti.

- "Bu caniliğe 'dur' demek lazım"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise yerinden söz alarak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirdikleri Azerbaycan ziyaretini anlattı.

"Bizim gösterdiğimiz bu dayanışma, Azerbaycan'da çok büyük bir sinerji yaratmış." diyen Ayrım, sivillere yönelik saldırıların yaşandığı Gence'ye gittiklerini anımsattı. Ayrım, gece yarısı yapılan bu katliamın dünya kamuoyuna istendiği gibi anlatılamadığını vurguladı.

Ziyaretlerinde füzelerin düştüğü çukurların yanında gördükleri yaşlı bir teyzenin selamını getirdiğini dile getiren Ayrım, o yaşlı kadının "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletvekillerine, Türk halkına kurban olayım." dediğini aktardı. Ayrım, "Sivillere karşı yapılan bu caniliğin, alçaklığın, bu terör devletinin yaptığı bu caniliğe 'dur' demek lazım. Bunu kabul etmek mümkün değil. İnsan olan birisinin bunu kabul etmesi mümkün olamaz." değerlendirmesinde bulundu.















