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Aktüel TBMM Genel Kurulu toplandı
Aktüel

TBMM Genel Kurulu toplandı

Vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için saygı duruşunda bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:58:58 -
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Partilerin grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Kıbrıs Türk toplumuna hayırlı olmasını temenni ederek, "Tatar, iki devletli çözüme katkı sağlayacaktır." dedi.

Türkkan, vefatının 17. yılı nedeniyle Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Ersin Tatar'ı, KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, "Kıbrıs davası asıl sahiplerine emanet edilmiştir. Bu seçimde kazanan Mavi Vatan'dır, KKTC'dir ve Türkiye'dir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ekonominin gitgide ağırlaştığını öne sürerek, "Halkın bütçesinin nasıl çarçur edildiği, iktidarın diğer ortağı tarafından itiraf edildi. Askıda ekmek kampanyası, halkın nasıl bir yoksulluk içinde olduğunun itirafıdır." görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin, KKTC'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Vefatının 17. yılında Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anan Özkoç, Ermenilerin Dağlık Karabağ'dan bir an önce çekilerek, Azerbaycan'ın refah, huzur ve mutluluk içinde yaşamına devam etmesini istedi.

Eğitim sistemiyle ilgili eleştirilerde de bulunan Özkoç, "Eğitim sistemi, bir insanın iki dudağı arasında deneme yanılma tahtasına çevrilemez. AK Parti, eğitim sitemini mahvetmiştir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Markar Esayan ile beraber siyaset yaptıkları için kendilerini şanslı addettiklerini söyledi. Zengin, "Üzgünüz. Ailesine ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. İnşallah kitaplarıyla yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

Zengin, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı da kutlayarak, "Kıbrıs bizim için çok önemli. KKTC'nin iyiliği, Türkiye'nin iyiliğidir." görüşünü diye getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Azerbaycan ziyareti kapsamında Gence'ye gittiğini, bu ziyareti anlamlı bulduğunu ifade eden Zengin, "Bu haksız işgale tam yerinden 'dur' demek önemli." dedi.

Zengin de vefatının 17. yılı nedeniyle Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andı.

Öte yandan, Genel Kurulda, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için saygı duruşunda bulunuldu. Grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de Esayan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiler.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu seçim bölgelerinin sorunları, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de Aliye İzzetbegoviç'in vefatının 17. yılı dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı.

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