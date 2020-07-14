TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.



Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar", CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu "Bartın ilinin sorunları", MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem "Mavi Balina, Momo, Mariam, Silent House ve Mavi Bebek gibi bilgisayar oyunlarının zararlarının önlenmesi" hakkında gündem dışı konuştu.

Nergis, AK Parti Hükümeti döneminde Kayseri'ye toplam 27 katrilyon liralık yatırım yapıldığını bildirerek, şehre 9 baraj ve gölet inşa edildiğini söyledi. Nergis, şehirde 356 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını, yıllık 210 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını anlattı.

Yarın 15 Temmuz demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Nergis, "15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde kiralama yapıldığı 2005 yılından beri bir torba kömür bile çıkarmamış bir özel şirket olduğunu iddia ederek, kömür çıkarmak için aldığı sürenin de 2019 yılının Mayıs ayında dolmasına rağmen bu şirketin faaliyette olduğunu ileri sürdü.

Danıştay'ın bu termik santrale izin verebilecek olası düzenlemeyi durduğunu kaydeden Bankoğlu, vatandaşların, bu sahalardaki işletmeyi devletin yapmasını istediğini aktardı.

MHP İstanbul Milletvekili Erdem, yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğuna işaret ederek, "Türk milletine kimsenin kefen biçemeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kimse tarafından bölünemeyeceğinin en güzel örneğiydi o gün. Türk milleti demokrasisine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nun başlatıldığını dile getiren Erdem, "Rabbim kahraman Türk askerimizin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin ve muzaffer eylesin." temennisinde bulundu.

"Mavi Çocuk" isimli bilgisayar oyununa dikkati çeken Erdem, çocuklarda depresif bir durum varsa, arama motorundan bunlarla ilgili arama yapılmışsa, bu oyunun sahiplerinin onlara link gönderdiğini anlattı.

Söz konusu oyunlar sebebiyle çocuklarda depresyon ve suça eğilimin de görüldüğünü belirten Erdem, milletvekillerine bu konuda çalışmaları hep birlikte yürütmeyi önerdi.



