TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle avukatların ve vatandaşların, hak düşürücü ve zaman aşımıyla ilgili bir mağduriyetle karşılaşmaması için düzenleme yapacaklarını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terör örgütünün saldırısı sonucu 3 işçinin şehit olduğunu anımsatarak, "Teröristleri, terör örgütlerini ve onların destekçilerini lanetliyorum. Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik eleştirilerde bulunan Akçay, şunları söyledi:

"Türkiye düşmanlığını şiar edinmiş, ırkçı, sömürgeci, emperyal bir kısım Batı ülkeleri, kutsal değerlerimize saldırılarla yeni bir senaryonun metnini nefret suçuyla yazmaktadır. Sahne Avrupa, aktör Macron, amaç İslam ve Türk düşmanlığıdır. 2 Ekim 2020'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye düşmanlığının tetiğine basan Macron, 24 Ekim ve 28 Ekim 2020'de Charlie Hebdo'nun aşağılık saldırılarına göz yummuş, bu eylemi tasdik ve teşvik etmiştir. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Afrika'da, Doğu Akdeniz'de emperyalist hevesi kursağında kalan Macron, Türkiye'nin meşru haklarının çelik duvarına çarpmıştır."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 yıl önce yaşamını yitiren eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı. Özel, "Kendisini özlüyoruz, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

Gezi olayları sırasında Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde polis müdahalesi esnasında yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının 7 polisin soruşturulması talebinin Hatay Valiliği tarafından reddedildiğini belirten Özel, "Türkiye'de bir cezasızlık kültürü hakim ve bu cezasızlık kültürü nedeniyle çok sayıda kamu personeli hakkında soruşturmaya izin verilmemesi sorununun ele alınması gerekiyor. Aksi durum kanunsuz emirler vermeyi, bu emre uymayı ve 'Bana bir şey olmaz.' öz güveniyle acılar yaşatmayı teşvik ediyor." dedi.

Sosyal medya düzenlemesinin ardından hizmet sağlayıcılarının öngörülen bildirimi yapmadığını ve ceza kesildiğini ifade eden Özel, "Bir sonraki tedbirde Türkiye'den çekileceklerini söylüyorlar. Sosyal medyayı karartmak, bu ayıba Türkiye'yi sürüklemek, iktidarın artık lastiğin indiği değil, jantta gittiği değil, jantın da parçalandığını göstermektedir." görüşünü öne sürdü.

Özel, araştırma komisyonlarının raporlarının Genel Kurul'da görüşülmemesini de eleştirerek, hayvan haklarıyla ilgili düzenlemenin de gündeme gelmesini istedi. Özel, "Bu konuda herkes söz veriyor ama yapılmıyor" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Kasım 1998'de Siirt'te, milli eğitim kurumlarında tavsiye edilen kitaplar içinde yer alan Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu gerekçeyle vesayetçi yargı tarafından yargılandığını ve mahkum olduğunu anımsattı.

Özkan, "O gün milletimiz kendi iradesine sahip çıkmanın ne anlama geldiğini bir kez daha görmüş ve milli irade mücadelesi çok daha büyük bir hıza kavuşmuştur." dedi.

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hem avukatların hem de vatandaşların hak düşürücü ve zaman aşımıyla ilgili bir mağduriyetle karşılaşmaması için Meclis olarak bir çalışma yapılmasının zaruri olduğunu belirten Özkan, dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, itiraz, ihtar, zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler, adli ve idari yargıda başvuru sürelerine ilişkin bir çalışma yapılarak, Genel Kurul'da görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne bu konuyla ilgili madde ihdas etmeyi planladıklarını bildirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Hakkari'nin Derecik ilçesinde üç işçinin hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Saldırıyı kınıyoruz. Ölen işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beştaş, hükümetin tarım politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.



