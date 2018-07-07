TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz vekillere ikazlarda bulunuyor

600 milletvekilinin yemin edeceği tören TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

TBMM'de Geçici Başkanlık görevini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan devralan İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz, yönetiyor.

Yılmaz, millevekillerini yemin sırasında ses yaptıkları için ara ara ikaz ediyor.