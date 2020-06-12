TBMM eski Başkanvekili Hasan Korkmazcan'dan bütün partilere HDP çağrısı

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Aralarında eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın da olduğu 48 asker ile siyasetçi 'HDP Kapatılsın' kampanyası başlattı. Kampanyanın imzacıları arasında Ethem Snacak ile Özcan Yeniçeri de yer aldı.

'HDP'nin kapatılması noktasında hepimize görev düşüyor'

Kampanyaya ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkımazcan, "HDP bir siyasi parti değil adeta suç topluluğu haline geldi. HDP'nin kapatılması noktasında hepimize görev düşüyor. Çok net ifade ediyorum ki HDP kapatılırsa PKK'nın nefes borusu kapatılmış olur." dedi.

Korkmazcan sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa, böyle bir yapının demokratik hukuk devleti kurumları içinde siyasi parti olarak serbestçe faaliyette bulunmasına cevaz vermemektedir. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen yaptırımların uygulanmasında ihmal göstermek ve bu durumun sürüp gitmesine göz yummak, millet ve tarih önünde ağır bir sorumluluktur. HDP’nin kapatılması için yasaların kendilerine sorumluluk yüklediği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, hükümeti ve TBMM’de grubu bulunan partileri sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz."