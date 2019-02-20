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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın hayatı kitap oldu! "Küçük Erbakan"

TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı AK Partili Bülent Arınç'ın hayatı, Gazeteci Ömer Şahin tarafından kitap haline getirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın hayatı kitap oldu! "Küçük Erbakan"

TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yapmış olan siyasetin duayen isimlerinden AK Parti’li Bülent Arınç’ın hayat öyküsü kitap haline geldi.

Arınç’ın hayatıyla birlikte yakın tarihe damga vurmuş önemli olayların perde arkasını aralayacak olan kitap bu hafta çıkıyor.

Gazeteci Ömer Şahin’in kaleme aldığı nehir söyleşi tarzındaki kitapta Arınç’ın kökeni, ailesi, çocukluğu, gençlik yılları, siyasete atılışı,12 Eylül, 28 Şubat, Susurluk olayı, AK Parti’nin kuruluşu öncesi yaşanan yenilikçi-gelenekçi mücadelesi gibi önemli dönemeçlerdeki kritik tanıklıklara yer veriliyor.

1980’li yıllarda ‘Küçük Erbakan’ olarak anılmaya başlayan Arınç’ın 30 yıl birlikte siyaset yaptığı Necmettin  Erbakan ile ilişkileri kitapta geniş yer buluyor. Arınç ile Erbakan’ın MNP, MSP, RP, FP yılları, siyaseten yollarının ayrılışı ve Hoca’nın ölümüne kadar yaşanan olaylar bir çok özel bilgiyle birlikte ayrıntılarıyla paylaşılıyor.

Arınç kitabının ilk serisi 2001 yılı AK Parti’nin kuruluşuna kadar olan zaman dilimini kapsıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
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